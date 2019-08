Mattia Nocentini vince tra gli allievi nel 2° Memorial Pierpaolo Donati a Torre del Colle di Bevagna (Pg)

Domenica di festa per il Team Fortebraccio che ha centrato la vittoria con Mattia Nocentini tra gli allievi nel 2° Memorial Pierpaolo Donati disputato a Torre del Colle di Bevagna (in provincia di Perugia). Un successo prestigioso e meritato che è arrivato al termine di una prestazione superlativa. Nocentini è andato infatti in fuga quando mancavano tre giri alla conclusione ed ha tenuto un ritmo forsennato incrementando il proprio vantaggio fino a tagliare la linea del traguardo con 2’10” rispetto al gruppo regolato da Marco Fermanelli (SCAP Trodica di Morrovalle) su Filippo Bucci (SC Pedale Chiaravallese APD). L’affermazione di Nocentini nella corsa organizzata dal Team Fortebraccio in memoria dell’ex ciclista Pierpaolo Donati rappresenta una grande soddisfazione per tutto il gruppo. A completare la trionfale giornata vissuta dalla squadra guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori è arrivato anche il 7° posto di Edoardo Burani.

Nel Memorial Pierpaolo Donati si sono cimentati anche gli esordienti. Per la formazione guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori il miglior piazzamento è stato il 5° posto centrato da Tommaso Brunori nella gara riservata ai ciclisti del secondo anno.

Bel piazzamento nella top ten anche per la juniores nel 12° Trofeo Balocco Paponi che si è corso a Petritoli (provincia di Fermo). La compagine guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi ha recitato un ruolo da protagonista grazie a Francesco Caroti che ha corso sempre all’attacco e che si è poi piazzato al 7° posto. Risultato positivo che aumenta tra l’altro la fiducia del team per le gare a venire.

Giornata senza squilli invece per gli elite ed under 23 guidati dal direttore sportivo Olivano Locatelli che erano in gara nel 44° GP Sportivi di Poggiana (valido anche come GP Giessegi) che si è corso a Poggiana di Riese Pio X (in provincia di Treviso).

