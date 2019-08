Lavori di ristrutturazione nei locali dell’UFSMIA, attività clinica sospesa. L’intervento si è reso necessario in conseguenza al maltempo delle scorse settimane

A causa dei danni provocati dal maltempo nelle scorse settimane, sono previsti lavori di ristrutturazione negli uffici dell’UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza) in via Curtatone ad Arezzo. Sarà anche l’occasione per migliorare il confort degli ambienti. Dal 16 al 31 agosto, quindi, sarà sospesa l’attività clinica, che riprenderà dal 2 settembre.

Annunci

