I Lift vincono il GallinaRock Festival per Nuovi Talenti di Gallinaro (Fr)

La band Lift, composta dalla monterchiese Giulia Giovagnoli e dai tifernati Baz e Sara Ciabucchi, completata dal batterista anghiarese Francesco Cecconi, si è aggiudicata lo scorso venerdì 9 agosto l’undicesima edizione del GallinaRock – Festival per Nuovi Talenti, svoltosi a Gallinaro in provincia di Frosinone e coordinato dallo storico patron Luigi Vacana, vicesindaco del Comune di Gallinaro e Consigliere con delega alla “Promozione del territorio e del suo patrimonio storico-culturale” della Provincia di Frosinone. I Lift si sono esibiti, presentando fra gli altri il nuovo inedito Che Regni il Caos, nella giornata di mercoledì 7 agosto, poco prima del concerto dell’intramontabile Nada Malanima che ha poi concluso in bellezza la serata d’apertura del concorso (trasmesso in diretta video streaming e in radio), che ha visto la partecipazione in finale di ben 20 concorrenti provenienti da tutta Italia. Due giorni dopo, la proclamazione e l’apertura del concerto dei Modena City Ramblers, ospiti della serata conclusiva dell’evento, con premiazione avvenuta per mano del Presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, di fronte all’ennesimo sold out registrato al Parco San Leonardo.

Con questa vittoria i Lift bissano il successo al Roccalling Festival di Roccagorga (Latina) ottenuto poche settimane fa e concludono un mese davvero ricco di esperienze positive ed iniziato con la partecipazione alla quindicesima edizione del Mengo Music Fest di Arezzo dove hanno “aperto” la serata a musicisti importanti della scena nazionale. “È stato un mese straordinario, non troviamo ora altre parole per definirlo. Risultare vincitori di due festival consecutivi dopo aver avuto l’onore di suonare al Mengo Festival di Arezzo è stato un sogno diventato realtà e un grande premio alla nostra dedizione al progetto! Ma quello che conta più di tutto è l’esperienza acquisita: non capita spesso di scaldare palco e pubblico ad artisti arcinoti come i Modena City Ramblers, Nada, Motta, M¥SS KETA e anche a grandi promesse della musica italiana come il cantautore fiorentino Giulio Wilson!” riferisce un portavoce della band.

Potremo rivedere i Lift dal vivo ad Ascoli Piceno, al Distrarte Festival, a fine agosto e al Beat Festival ad Empoli (Firenze) in settembre per la conclusione della loro estate in giro per i festival italiani.>>

