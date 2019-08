Fratta dell’Ottocento, al via l’affitto dei costumi

Si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre l’edizione 2019 delle “Feste di Settembre di fine ‘800”.

La manifestazione anche quest’anno animerà vie e piazze del centro storico cittadino con centinaia di figuranti: eleganti dame e signori dell’alta società, popolani e popolane, contadini, militari e garibaldini nelle loro sgargianti divise, briganti impegnati in stornelli e tumultuose scorribande, artigiani al lavoro nelle botteghe.

Di primaria importanza anche l’aspetto culinario, con taverne e osterie che proporranno i piatti tipici della tradizione contadina della Fratta ottocentesca.

Da lunedì 12 agosto è possibile noleggiare i costumi tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (il mercoledì e il sabato anche dalle 10.30 alle 12.30) in via Cibo 19. E’ disponibile un’ampia scelta di costumi ed accessori ottocenteschi per donna, uomo e bambino.

