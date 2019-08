Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana: un successo il concerto si è tenuto domenica 11 agosto a santa Chiara

Il penultimo appuntamento nel calendario di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana si è tenuto domenica 11 agosto alle ore 21.00 a Sansepolcro presso l’ Auditorium di Santa Chiara, il Recital di viola e pianoforte. Ad esibirsi Simonide Braconi prima viola dell’Orchestra del Teatro “Alla Scala” di Milano e Monaldo Braconi pianista collaboratore di importanti realtà come l’Accademia di Santa Cecilia di Roma e affermato concertista. Un pubblico molto numeroso ha potuto ascoltare i due artisti che hanno eseguito la sonata numero 1 in sol maggiore per viola e clavicembalo di Bach, alcuni brani di compositori più recenti come Milhaud e Bruch e per concludere una sonata di Brahms, compositore al quale i due artisti hanno dedicato un cd pubblicato nel 2015 dalla rivista Amadeus. La presenza di questi due straordinari artisti è stata resa possibile grazie ad una proficua collaborazione tra l’Associazione degli “Amici della Musica”e l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro. A portare i saluti agli intervenuti l’Assessore alle Politiche culturali del Comune biturgense Gabriele Marconcini e l’ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti. Ad introdurre i due artisti, per l’Associazione “Amici della Musica” Paolo Fiorucci. Presenti in sala anche Manuela Malatesta, Assessore alle Politiche culturali del Comune di Monterchi e l’Assessore Paola Vannini del Comune di Sansepolcro.Ancora una serata all’insegna della valorizzazione dei beni culturali con eventi di particolare levatura. Il nono e ultimo appuntamento della rassegna Notturno d’agosto si terrà ad Umbertide al Museo di Santa Croce, domenica 18 agosto prossimo alle ore 21.00 dove ad esibirsi saranno VéroniqueThual Chauvel al pianoforte e Claire e Lucie Chauvel –violini. Ingresso è libero.

Per informazioni 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

