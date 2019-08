Atletica: Giovanni Faloci in grande evidenza, 4° posto agli Europei a Squadre

Lanciando il suo disco a 60.25 cm Giovanni Faloci ha concluso con un bel quarto posto la competizione europea a squadre che ha visto gareggiare, nel fine settimana, in Polonia i migliori atleti europei.

Davanti a Giovanni, nella finale a quattro, i migliori tre discoboli al mondo nell’annata in corso: il polacco Malachowski, il tedesco Wierig e lo svedese Stahl.

Un’esperienza importante per il lanciatore tifernate che si sta preparando per i mondiali che si svolgeranno in Qatar a fine settembre. “Giovanni ha dato prova di grande maturità nel corso di questa gara – ha sottolineato l’allenatore Lorenzo Campanelli – oltre ad aver fatto una buona prestazione. È in un momento di grande forma fisica, ma il lavoro non è finito, ci aspettano un mese di allenamento molto duro proprio ora ci aspetta in vista dei Mondiali”.

Anche Faloci, dalla Polonia, si dice soddisfatto per la gara di oggi: “Sono molto contento di questa prestazione, una buona misura in un palcoscenico importante e delle ottime sensazione prima dell’obiettivo Mondiale”.

Soddisfazione e complimenti sono arrivati a Faloci anche dallo staff della nazionale italiana capitanato da Nicola Vizzoni.

