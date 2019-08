A Sansepolcro ed in Valtiberina Toscana dal 17 al 30 Agosto 2019 Quinta edizione del FESTIVAL TEATRO E MUSICA

Il Festival Teatro e Musica, promosso da Laboratori Permanenti, quest’anno amplia il suo territorio di programmazione in Valtiberina e si apre alla collaborazione con il prestigioso Festival delle Nazioni. Questi i temi della conferenza stampa tenutasi venerdì scorso nella Sala della Giunta del Comune di Sansepolcro durante la quale è stata presentata la V edizione del Festival, che per il 2019 conferma le sue location tradizionali nella città di Sansepolcro e con l’intento di coinvolgere la Valtiberina attiva in collaborazioni con i comuni di Sestino e Monterchi.

Altro elemento qualificante dell’edizione 2019 del Festival è la coproduzione realizzata assieme al Festival delle Nazioni di Città di Castello, di cui il Comune di Sansepolcro è tra i fondatori. La creazione che ne nascerà sarà rappresentata il 29 agosto al Teatro alla Misericordia, nella città di Piero della Francesca e il 30 agosto al Museo della Madonna del Parto di Monterchi.

Un ampio raggio d ‘azione, che realizza nel nome della cultura e dello spettacolo quell’unione dei comuni che fa parte della nostra identità.

Tutte le accurate proposte di spettacolo ricercano la connessione tra Teatro e Musica, coinvolgono artisti di calibro nazionale già vincitori di premi importanti accanto a giovanissimi interpreti pluripremiati ed a collaborazioni con le Associazioni del territorio.

Presenti in conferenza stampa, insieme all’Assessore alla Cultura di Sansepolcro Gabriele Marconcini e alla direttrice artistica Caterina Casini, i rappresentanti della Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, l’Assessore alla Cultura e la Presidente del consiglio comunale di Monterchi, il prof. Venanzio Nocchi, cofondatore e membro del CdA del Festival delle Nazioni, vari artisti e autori partecipanti al Festival, che hanno raccontato il loro lavoro di preparazione per questa manifestazione, di anno in anno sempre più radicata ed importante.

L’ appuntamento è dunque a partire dal 17 agosto con l’anteprima del Festival dedicata ai bambini al Teatro Pilade Cavallini di Sestino e dal 18 agosto con l’apertura ufficiale del Festival in Piazza Garibaldi a Sansepolcro.

