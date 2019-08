Volley mercato serie C/F: Città di Castello, ufficiale Sara Ferrini

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile dando seguito al progetto di collaborazione integrato tra serie B1, serie C e settore giovanile con il San Giustino Volley inserisce nel proprio roster l’atleta Sara Ferrini (2001);ruolo centrale. La giovane atleta sangiustineseè cresciuta pallavolistica nella società della propria città, dalle giovanili all’ultimo campionato disputato in serie D; un nuovo ed interessante elemento per la nuova squadra di serie C del tecnico Enrico Brizzi. L’atleta dopo l’incontro con la dirigenza, dopo un breve colloquio ed una cordiale stretta di mano si è subito accordata con la dirigenza biancorossa entusiasta e smaniosa di iniziare la nuova avventura. Anche per questa giovane, promettente atleta, le opportunità di poter giocare anche a livello maggiore potrebbero diventare realtà, come d’altronde per tutto il giovane team di serie C; richiesto dal club impegno, applicazione e voglia di migliorarsi.

