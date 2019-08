Scontro tra auto e moto. Quarantacinquenne trasportato in ospedale per accertamenti

Questa mattina attorno alle ore 9,30 presso la frazione di San Leo Bastia in via trasimeno si e’ verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un veicolo seat ibiza condotto da un 52enne Tifernate ed un ciclomotore piaggio condotto da un 45enne residente ad umbertide. I due mezzi sono entrati in collisione in prossimita di un bar. La dinamica é ancora da definire. Tutti i rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Città di Castello intervenuta unitamente al personale sanitario 118 che poi ha condotto il 45enne di Umbertide, che si trovava alla guida del ciclomotore, in ospedale per tutti gli accertamenti dovuti.

