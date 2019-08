Meteo: nessun ricovero per il caldo, nella giornata più torrida dell’anno

La domenica di agosto più calda dell’anno, è trascorsa senza particolari picchi di attività assistenziale dell’Ospedale di Perugia. Una nota dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia riferisce infatti che ‘sta funzionando il piano di prevenzione attuato dagli enti preposti , che permette un afflusso costante di pazienti in ospedale anche per patologie non afferenti al caldo.

La conferma arriva anche dal numero di posti letto liberi nella struttura OBI (Osservazione Breve Intensiva) del Pronto Soccorso : n. 4 su una dotazione di n. 10.

Nell’ultima settimana, ‘ i casi da sincope da calore sono stati tre- riferisce Andrea Ceccagnoli del servizio infermieristico del Pronto Soccorso di Perugia – , di cui due codici verdi , riguardanti pazienti di 12 e 38 anni ed un codice giallo assegnato ad un paziente di 79 anni. Tutti e tre i casi si sono risulti con una osservazione in ospedale di un giorno’.

Sempre nell’ultima settimana si è registrato un accesso medio in Pronto Soccorso di 160 pazienti, di cui n. 23 con codice bianco, 107 con codice verde, 21 in codice giallo e 3 con codice rosdp della massima gravità. Di questi poco più della metà sono stati ricoverati ed assegnati ai diversi reparti; il picco maggiore degli utenti ha riguardato le fasce di età tra i 15 e 45 anni e tra 75 e 84 anni. La prevalenza dei ricoveri ha riguardato eventi traumatici, a seguire dolore addominale, dolore toracico, difficoltà respiratorie, disturbi otorino ed infine disturbi neurologici.

