Incuria Ex Fcu, sopralluogo della Lega

‘Milioni di euro buttati al vento e l’Umbria sempre più isolata per colpa di una classe dirigente che, sia in Regione sia a Città di Castello, non ha saputo difendere un’infrastruttura importante come l’ex FCU. La Lega Altotevere con i suoi rappresentanti Marco Castellari e Manuela Puletti hanno recentemente fatto un sopralluogo lungo i binari altotiberini. “Sterpaglie molto alte, cartelloni rotti ed abbandonati, stracci usurati, questo è quello che abbiamo trovato lungo i binari della Ex Fcu a Cerbara, dopo che alcuni cittadini ci hanno segnalato disagi sia in termini di decoro urbano sia di igiene. L’Altotevere sta pagando la negligenza di amministratori regionali e locali che hanno permesso e consentito, non solo la chiusura di una ferrovia così importante per il territorio, ma l’hanno persino abbandonata a se stessa seppellendo, tra le sterpaglie, milioni di euro di investimenti. A sollevare la questione – continuano i due leghisti – sono stati alcuni cittadini che pur avendo bussato alle porte degli amministratori, hanno trovato chiuso. Come Lega ci impegneremo affinchè le istanze degli altotiberini siano accolte: già molte attività sono state penalizzate dalla chiusura della ferrovia e non possiamo più permettere che il menefreghismo di una classe dirigente forse troppo impegnata a definire i concorsi sanitari continui a danneggiare l’Altotevere”

