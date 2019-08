Pieve village si avvicina al gran finale

Prima settimana di grandi successi a Pieve Village, ogni sera con grande affluenza di pubblico, e buon riscontro di critica.

Gli organizzatori: Comune di Pieve, Associazione Disperata Gang, Proloco di Pieve e il gruppo di volontari stanno tutti lavorando alacremente per preparare sera dopo sera le diverse location degli eventi.

Musica, comicità, giochi, tornei, baby dance, tutto quanto riscuote successo e conferma agli organizzatori la bontà del format, sicuramente impegnativo ma che restituisce una grande atmosfera al paese.

Dicevamo, di corsa verso il gran finale del 14 Agosto prossimo , quando la sesta edizione di Pieve Village si concluderà con la serata dedicata alla Sagra del Tortello e del Ballo Popolare. Il tortello pievano, per molti definito addirittura “mitico”, è ormai conosciuto in tutta la vallata ed oltre, sarà quindi una gustosa occasione per poterlo assaporare nuovamente nel suo massimo splendore, con tutta la macchina organizzativa culinaria della Proloco a pieno regime.



In piazza si potranno inoltre gustare diverse specialità proposte da diverse angolazioni: quindi tortello e ravioli fritti dalla Proloco, antipasti e cocktail presso il bar Il Patio, un menu’ completo su prenotazione presso il Bar dello Sport, hamburger e stinco a km zero presso il MI Cocco Pub, porchetta e salumi presso lo stand del Ghiandaio, formaggi, marmellate e vino DOC allo stand dell’enoteca Simoncelli, gelato artigianale presso lo stand del Bar Europa e frutta fresca di stagione presso il negozio frutta di Serena.

tante e diverse possibilità di passare una serata in allegria , con la musica da ballo dell’orchestra all’Italiana a fare da colonna sonora, senza dimenticare l’ultima serata della Baby Dance e l’ultima gara del torneo fra i Rioni che quella sera aggiudicherà la vittoria al miglior Rione dopo l’ultima combattuta prova del “MUSICHIERE”.

La macchina organizzativa, ormai rodata dopo tanti giorni di eventi, è già pronta a rendere accogliente la piazza e ad offrire il meglio al pubblico presente.

