Lavori su condotta idrica: da lunedì senso unico alternato, per due mesi, nella frazione di Morra

Per due mesi, a partire da lunedì 12 agosto, la circolazione veicolare lungo via Sant’Ilario di Quarata, a Morra, sarà disciplinata con il senso unico alternato di marcia per consentire l’effettuazione dei lavori necessari alla sostituzione della condotta idrica a servizio della zona. Lo stabilisce l’ordinanza emessa dal comando della Polizia Municipale, che specifica come le opere previste saranno svolte in itinere, al fine di arrecare il minor disagio possibile al transito dei mezzi.