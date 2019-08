Domenica 11 agosto il nono Memorial Gianni Palazzetti: l’intero ricavato andrà all’Aucc di Umbertide

È giunto alla nona edizione il “Memorial Gianni Palazzetti”: una tradizione ormai consolidata in cui il ricordo di Gianni, lo sport, e lo spirito di solidarietà si mischiano dando vita a un’emozione che coinvolge amici e pescatori in una giornata speciale. Appuntamento domenica 11 agosto 2019 una manifestazione per ricordare un grande Amico, un grande Pescasportivo ed una persona che, con la sua sensibilità, ha dato tanto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il Memorial, fortemente voluto e sentito dall’ASD Club pescasportivi Umbertide, si svolgerà nella splendida cornice del Campo di gara sul Tevere e coinvolgerà diversi concorrenti che con determinazione e tanto divertimento hanno deciso di condividere la grande passione per la pesca sportiva coniugandola con un forte sentimento solidale. Quest’anno tra gli altri ci saranno anche rappresentanti del Circolo ricreativo Culturale Universitario “San Martino” Università di Perugia.

L’iniziativa consiste in una gara di pesca al colpo individuale e Feeder. Di prima mattina gli amici di Gianni e tanti altri appassionati di pesca si ritroveranno per stare insieme e ricordare l’amico scomparso praticando il suo hobby preferito. Quest’anno il memorial Palazzetti avrà un prologo venerdì 9 e sabato 10 agosto con “gare di prova per il Palazzetti” con raduno alle ore 6,30 presso il Bar Traversini ad Umbertide.

L’iniziativa è da sempre caratterizzata dalla promozione di opere di solidarietà ed ha permesso, con il supporto economico dei partecipanti e dei patrocinatori, di sostenere l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro comitato di Umbertide. Grazie ai fondi raccolti, nelle edizioni precedenti, nel 2013 è stata acquistata una FIAT Panda a gas, donata all’AUCC per il Servizio di Assistenza Oncologia Domiciliare.

Come nelle scorse edizioni anche questa sarà all’insegna dello sport e del divertimento ma anche dei valori di solidarietà e comunità, l’intero ricavato dell’iniziativa andrà all’AUCC Comitato di Umberrtide, nel tentativo di regalare a chi è meno fortunato la concreta possibilità di continuare a vivere.

La gara di pesca individuale al Colpo e Feeder avrà il seguente programma: ore 6.30 raduno presso bar Traversini ad Umbertide, ore 9,00 inizio gara, ore 12,00 fine gara, ore 13,00 premiazione presso lo stesso Bar Traversini. Le iscrizioni si chiudono sabato 10 agosto 2019 e devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica sandroantognoloni1 954@gmail.com

