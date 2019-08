Volley mercato: Città di Castello serie C/F, ufficiale Alessia Bruschi

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile dando seguito al “volleyball technical project 2019/2020”,con il San Giustino Volley inserisce nel proprio rosterl’atleta Alessia Bruschi (2001); l’atleta sangiustinese ha avuto la propria crescita pallavolistica nella società della propria città, dalle giovanili all’ultimo campionato disputato in serie D; ricoprirà il ruolo di palleggiatrice e sarà un’utile pedina del team di serie C del tecnico Enrico Brizzi. La ragazza si è dimostrata entusiasta e vogliosa di iniziare questa nuova esperienza dando la propria disponibilità, certa di poter migliorare il proprio bagaglio tecnico e di accrescere le proprie esperienze pallavolistiche in un campionato bello ed affascinante come quello che andrà ad affrontare. La società tifernate ha accolto l’atleta con la consapevolezza di poter dar inizio ad un nuovo corso con ragazze giovani che si possano formare come atlete per poi continuare a tenere alto il blasone del club e della città, sia che possano continuare a giocare a pallavolo inserite nel team di serie C femminile regionale, sia se inserite in futuro nel team maggiore di serie B1 femminile nazionale.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...