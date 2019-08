Record di iscrizioni ai centri sportivi Polisport

“Il raggiungimento della quota di 800 iscrizioni, 100 in più dell’anno scorso, certifica il successo dell’edizione 2019 dei Centri Sportivi Estivi di Polisport, che dopo Ferragosto prolungheremo in via eccezionale di un’ulteriore settimana per accontentare le numerose richieste delle famiglie tifernati”. L’assessore allo Sport Massimo Massetti annuncia così che da lunedì 19 a venerdì 23 agosto bambini e ragazzi da 4 a 14 anni di età potranno usufruire di un turno in più di attività sportive presso il Centro Belvedere e le piscine comunali di via Engels. La programmazione di otto settimane iniziata il 17 giugno si è infatti conclusa oggi, venerdì 9 agosto. “Ci è sembrato doveroso accogliere le domande pervenute dagli utenti, che hanno dimostrato con le elevate adesioni di quest’anno di preferire rispetto alle alternative presenti nel comprensorio l’offerta dei Centri Estivi, per i quali il marchio Educamp, concesso per il secondo anno consecutivo dal comitato regionale del Coni del presidente Domenico Ignozza, è stato un indiscutibile valore aggiunto e una garanzia di professionalità e attenzione per la pratica sportiva”, sottolinea Massetti, che rimarca come “la qualità del lavoro del personale di Polisport guidato dal presidente Stefano Nardoni abbia permesso di mettere a disposizione un’impiantistica efficiente e funzionale, che è stata valorizzata dagli importanti investimenti sostenuti con il contributo di Sogepu”. Le iscrizioni per la nuova settimana dei Centri Sportivi Estivi potranno essere effettuate fino a venerdì 16 ag

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...