Dal 19 agosto, al parco Ranieri, torna la festa dell’unità

Nella splendida cornice del Parco Ranieri, dal 19 al 25 Agosto, torna la Festa de l’Unità, appuntamento diventato oramai “storico” che come sempre coinvolgerà tantissime persone tra volontari e partecipanti. Come spiegato dal segretario del PD umbertidese Filippo Corbucci “ci saranno spazi e aree riservate ai più giovani, ai bambini e alle loro famiglie e sarà ancora la festa della cucina tradizionale di qualità e della musica con un ricco programma di eventi organizzati anche dai Giovani Democratici”. “La politica sarà al centro della nostra festa con vari incontri. Mercoledì 21 ci sarà l’ospite d’eccezione Valeria Mancinelli, la prima cittadina di Ancona eletta “Sindaco del mondo 2018”. “Quella di Umbertide è tra le feste più importanti dell’Umbria che ha sempre saputo attirare un grande numero di persone e per noi è motivo di orgoglio offrire a tutti gli umbertidesi un’occasione di divertimento e di svago promuovendo momenti di riflessione e di dibattito politico. Sono tante infatti le sfide che ci attendono e la più grande è la lotta al populismo dilagante.” Novità assoluta dell’edizione 2019 sarà il torneo di briscola, ma durante la settimana di festa andrà in scena anche quello di calciobalilla. Da sottolineare è l’appuntamento con il romanzo “Un bravo artista” di Daniela Milli, edito da Futura Edizioni, fissato per giovedì 22 agosto alle 21. Per quanto riguarda invece il programma delle serate musicali, al gazebo la serata clou sarà quella di sabato 24 con l’orchestra Genio e la Buby Band. Tutte le sere sarà possibile cenare presso gli stand e quindi – si conclude – “ vanno ringraziati di cuore tutti i collaboratori perché per dare vita a tutte le iniziative e spettacoli c’è bisogno di tanto impegno e tanta energia”.

