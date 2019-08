35 di noi: 35° Premio Pieve Saverio Tutino: dal 12 al 15 settembre 2019

Il programma del 35° Premio Pieve Saverio Tutino

Sarà Pupi Avati a ricevere il Premio Città del diario 2019 : il maestro del cinema italiano, che ha da poco festeggiato 50 anni di attività da regista, sarà l’ospite d’onore della manifestazione conclusiva di domenica 15 settembre: protagonista delle sue pellicole è proprio quella “gente comune” che da 35 anni è l’anima dell’Archivio e del Premio Pieve.

Altro riconoscimento in programma è il Premio Tutino Giornalista istituito dall’Archivio dei diari per ricordare la figura del suo fondatore. Lo ritirerà quest’anno Paolo Borrometi, attualmente presidente dell’Associazione Articolo 21; vittima di minacce di mafia, dal 2014 Borrometi vive sotto scorta.

Trentacinque di noi : come abbiamo detto, questo titolo e questo 35° Premio sono anche l’occasione per riscoprire 35 diari, memorie o epistolari raccontati poco o meno tra gli oltre 8.000 custoditi a Pieve Santo Stefano. Un titolo che vuole essere infatti anche un filo rosso che tiene insieme tutte le quattro giornate del Premio, quasi fosse quel “fruscìo” di sottofondo di cui amava parlare Saverio Tutino e che contraddistingue da sempre l’Archivio e, da qualche anno, anche il Piccolo museo del diario .

A comporre e animare questo fruscìo saranno personalità del mondo istituzionale, giornalistico e culturale italiano; saranno insieme a noi a Pieve Guido Barbieri, Enzo Brogi, Pier Vittorio Buffa, Gianfranco Capitta, Pierangelo Campodonico, Matteo Caccia, Pietro Clemente, Paolo Cognetti, Michele Colucci, Patrizia Di Luca, Patrizia Favero, Patrizia Gabrielli, Antonio Gibelli, Melania G. Mazzucco, Paolo Masini, Stefano Pivato, Vanessa Roghi, Evelina Santangelo, Luigi Vicinanza, insieme ovviamente a tanti altri amici vecchi e nuovi dell’Archivio.

Diari a teatro : fonti autobiografiche reperite in Italia, Francia, Croazia e Portogallo sono il filo conduttore dello spettacolo Butterflies on Flowers. Diari, parole e musiche dall’Europa del ’68 (regia di Andrea Merendelli), prodotto all’interno del più ampio progetto Store the Future ; è ispirato a diari di donne Something about you. Quel che rimane (regia di Alba Maria Porto), mentre nasce da un confronto tra Mario Perrotta e lo psicoanalista Massimo Recalcati la pièce In nome del padre (collaborazione alla regia Paola Roscioli e aiuto regia Donatella Allegro). La mise en espace a cura di Andrea Biagiotti e tratta dal volume Se il mare finiscea cura di Alessandro Triulzi e con postfazione di Cristina Ubah Ali Farah) introduce il progetto DIMMI di Storie Migranti : seguirà la presentazione dei finalisti della 4a edizione del concorso dedicato ai migranti che hanno raccontato la loro storia di vita, nel corso della quale interverrà la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni.

Diari dal mondo : la partenza, i viaggi, il ritorno, i successi, la nostalgia, l’amore, il lavoro, le guerre… sono le storie di centinaia di italiani che hanno lasciato il nostro Paese e attraversato il mondo, dall’Ottocento a oggi: è il progetto Italiani all’estero: i diari raccontano . A parlarne a Pieve anche il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero Luigi Maria Vignali.

Diari in mostra : il tesoro dell’Archivio , 35 manoscritti originali tra i più belli fra quelli depositati a Pieve Santo Stefano sia nell’ultimo anno che nei 35 anni di attività dell’Archivio, a cura di Cristina Cangi; disegnami , dieci diari “tradotti” in disegni, a cura di Giovanni Cocco, Lorenzo Marcolin, Barnaba Salvador; videoinstallazione 3 Women in a Triptych , di Line Kühl e Giulia Ottaviano, a cura di dotdotdot.

Per il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio saremo accompagnati dalle letture di Mario Perrotta e Paola Roscioli che, insieme a Guido Barbieri (sua la regia della premiazione finale) rappresentano ormai da anni le voci della manifestazione conclusiva delle memorie in piazza .

Musiche dal vivo di Vanni Crociani (pianoforte e fisarmonica) e Giacomo Toschi (sax).

La manifestazione sarà trasmessa da Rai Radio 3.