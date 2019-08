La Fipsas Umbria ringrazia il sindaco Carizia

Si riporta di seguito la lettera inviata al sindaco Luca Carizia da parte del presidente del Comitato Fipsas Umbria, Vanni Giorgioni, a seguito della manifestazione International Fishing Show, andata in scena sul campo gara del fiume Tevere di Umbertide sabato 3 e domenica 4 agosto:

Con la presente desideriamo ringraziarvi di vero cuore per il supporto ricevuto dall’Amministrazione Comunale in occasione del ripristino del tratto stradale rovinato dalla recente piena del fiume Tevere. Tale intervento, peraltro avvenuto in tempi strettissimi, ha consentito il regolare svolgimento della manifestazione di pesca sportiva che, nello scorso fine settimana, ha richiamato numerosi partecipanti da svariate parti d’Italia. Confidando in una proficua prosecuzione della collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il sindaco Carizia intende ringraziare il responsabile e i dipendenti dell’ufficio comunale competente per aver portato a termine i lavori di sistemazione dell’area interessata in maniera tempestiva e il comitato Fipsas per l’organizzazione dell’International Fishing Show e per le belle parole di gratitudine.