Ufficio anagrafe chiuso il sabato, la Lega chiede il motivo della scelta

Marcello Rigucci, capogruppo della Lega a Città di Castello, durante la seduta del consiglio comunale di martedì 30 luglio 2019, ha chiesto in un’interrogazione “perché gli uffici dell’Anagrafe rimangano chiusi il sabato. L’orario al pubblico dell’Ufficio nel portale è dalle 9.30 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì ma il sabato era utile a chi lavora, senza chiedere il permesso. Ora ci vuole più tempo perché c’è meno personale e perde mezza giornata di lavoro. Si può riaprire?”. Il sindaco Luciano Bacchettaha risposto che “questa valutazione è stata fatta e il responsabile ha spiegato che tale Ufficio è stato adeguato nell’orario a quello degli altri uffici anche in osservanza del contratto. L’apertura pomeridiana ha aumentato le ore di apertura al pubblico. Inoltre c’è un operatore sempre a disposizione”. Il sindaco ha aggiunto che dopo questa fase sperimentale si possa aprire un confronto: “Se ci fossero proteste consistenti e disagi evidenti, rivaluteremo la decisione, anche con una Commissione”. Nella replica Rigucci ha detto che “si va sempre in Commissione. Il personale sta andando in pensione. Se oggi ci vogliono due ore, domani ce ne vorranno quattro. Il piano di assunzioni deve partire nell’immediatezza. Per i cittadini altrimenti il problema rimane”.