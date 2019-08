Senso unico in via Gubbio a San Giustino, la polemica impazza sui social

Che la scelta di cambiare la direzione di marcia del senso unico in via Gubbio piacesse a pochi, a San Giustino, lo si era capito fin da subito. In tanti si lamentano per una scelta (l’ennesima) non condivisa , si parla di una imposizione venuta dall’alto, come successe anni addietro a Selci. Del resto, in campagna elettorale si è sbandierata, a più riprese, la ferma volontà della nuova (vecchia) amministrazione, di cercare soluzioni in favore della comunità, di perseguire la strada del fare per migliorare, di ascoltare per poi decidere. Questo, lamentano in tanti, ad oggi continua a non succedere. Si promette dialogo in campagna elettorale, per poi decidere unilateralmente finite le elezioni. Nel frattempo la polemica monta sul web, e già si parla di raccolta firme (l’ennesima) per abolire il cambio di direzione del senso unico in via Gubbio, da consegnare a Sindaco e Giunta nei prossimi giorni. A questo punto è lecito chiedersi, ma nelle varie riunioni pre elettorali, organizzate dalla lista San Giustino domani, si è parlato anche di possibili modifiche al traffico nel capoluogo, ivi compresa via Gubbio? oppure no? E se l’argomento è stato discusso, per quale motivo ora la scelta crea così tanti dissapori tra la popolazione di San Giustino? Nel caso invece, tale decisione sia stata presa dopo il 26 maggio, senza che la stessa sia stata condivisa con tutti gli attori in campo, sarebbe decisamente un clamoroso autogol, da parte di chi fa del dialogo un principio irrinunciabile

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...