Giornata intensa, causa due incidenti, per Carabinieri, municipale e 118

Nella giornata di mercoledi 7 agosto la Polizia Municipale di Città di Castello ha rilevato due incidenti stradali:

il primo si è verificato alle ore 13:20 circa in Viale V. Emanuele Orlando, in prossimità della sede del locale Comando

Carabinieri, dove un uomo di 52 anni residente a Città di Castello è stato tamponato da un autovettura Peugeot 208

condotta da un uomo di 59 anni, anch’egli residente a Città di Castello. E’ intervenuta sul posto un ambulanza del 118

che trasportava il conducente del motociclo presso il locale ospedale per i necessari accertamenti sanitari, per lui si parla di una prognosi di 15 giorni.

La Polizia Municipale veniva couadiuvata, per la regolazione del traffico durante i rilievi, da una pattuglia dei Carabinieri.

Il secondo sinistro si verificava alle ore 16:00 circa in Via Pieve dell Rose dove un autovettura Chevrolet Spark

condotta da un uomo di 73 residente a Città di Castello, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della

Polizia Municipale, perdeva il controllo del proprio veicolo andando ad urtare due autovetture regolarmente parcheggiate

su area laterale alla carreggiata.

