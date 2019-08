San Giustino: tutto pronto per l’edizione 2019 di EXPERIMENTA. Domani doppio appuntamento a Villa Graziani

Tutto pronto a Villa Graziani di San Giustino che, per quattro mercoledì del mese di agosto, ospiterà il grande jazz con la quarta edizione di Experimenta. Un programma ricco che prenderà il via ufficialmente domani, nel pomeriggio, quando alle 18.30 nell’esedra dell’antica dimora Alberto Argirò presenterà il suo libro dal titolo “Lo zen e il tiro della batteria”, accanto al musicista, per parlare del lavoro ci sarà Valerio Corzani. A seguire, alle 21.15, lo stesso Alberto Argirò si esibirà con lo spettacolo musicale “Interiors”. L’ingresso a Experimenta è gratuito.

