Regionali Carini (PSI): “no accelerazioni sul voto e candidature non condivise”. Il segretario umbro del Partito socialista interviene sulle recenti indiscrezioni sulle elezioni

“In questi giorni stiamo assistendo a un’accelerazione sulla data di svolgimento delle prossime elezioni regionali. I socialisti umbri si dichiarano totalmente contrari a questa ipotesi. La costruzione del percorso per un centrosinistra rinnovato ha bisogno del coinvolgimento di tutti i rappresentanti il campo democratico e riformista. Abbiamo assistito in queste settimane a una serie impressionante di forzature che dividono invece che unire. Invitiamo a una riflessione seria coloro i quali dirigono oggi il Pd umbro. A questo proposito deve essere chiaro che i socialisti umbri non sono mai stati contattati per dare un loro parere favorevole alle varie candidature che circolano negli ambienti del commissario del Pd Umbro. Quindi da parte nostra, ovviamente, non c’è nessun assenso a nessun candidato”. È quanto dichiarato oggi dal segretario regionale del Psi dell’Umbria Cesare Carini in riferimento alle prossime elezioni regionali e alle indiscrezioni su accordi e candidature circolati in questi giorni.

