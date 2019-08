Impianti a biomasse: Rigucci (Lega) chiede chiarezza e interroga la Giunta

Con una interrogazione il capogruppo della Lega Nord Marcello Rigucci chiede al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta chiarimenti in merito all’attività dei due impianti per la lavorazione delle biomasse che si trovano a Giove e Bonsciano. Il rappresentante della minoranza sottopone l’esigenza di conoscere “quale sia il parametro di legittimità del prodotto” e quali siano le valutazioni dell’Arpa. “Si ricevono continue lamentele, in zona Riosecco su via Piemonte e via Lombardia, a Trestina a vocabolo Serone e ultimamente a Ronti e in altre realtà, per la messa a dimora di scarti prodotti dai due gassificatori”, fa presente Rigucci che segnala come, pur risultando che si tratti di attività di fertirrigazione, “nessuno sappia quali siano i parametri di ossidazione”. “Molte delle zone segnalate – evidenzia l’esponente della Lega Nord – hanno campi in prossimità del fiume Tevere o di fossi e la concentrazione degli scarti nel terreno può creare un’alterazione di azoto, oltre ad altre sostanze, producendo inquinamento, sia dei corsi d’acqua, che delle falde acquifere”. Rigucci segnala a Riosecco il possibile coinvolgimento del torrente Vaschi e dei pozzi privati, mentre a Ronti risulterebbe “un’alta concentrazione di mosche, tanto da rendere invivibile il luogo”.

Condividi: