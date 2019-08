Elezioni regionali Umbria: gli amministratori dell’Alto Tevere chiedono di favorire l’allargamento della coalizione di centro sinistra

Assistiamo in queste ultime settimane ad un susseguirsi di dichiarazioni e prese di posizione da parte di partiti politici, di singoli cittadini e di gruppi organizzati degli stessi; evidentemente un sintomo questo, di una grande dinamicità dell’opinione pubblica consapevole che le prossime elezioni regionali non saranno solo una tornata elettorale ma un vero e proprio passaggio epocale per la Comunità Regionale Umbra.

Gli Amministratori dei Comuni dell’Alto Tevere, hanno sempre dimostrato con i fatti, con l’impegno, con la dedizione quotidiana che quello che conta davvero è saper ascoltare i cittadini per poi lavorare concretamente per il meglio, senza ordini dall’alto ma solo nell’interesse della collettività che rappresentano. I risultati delle recenti elezioni amministrative in questo territorio confermano come questa sia l’unica modalità di lavoro che la gente riconosce ed apprezza.

Forti di questa esperienza, in prossimità delle elezioni regionali crediamo che sia fondamentale mettere in campo iniziative di ascolto e coinvolgimento della Comunità regionale, ragionare su una piattaforma politica coerente con l’esperienza amministrativa del centro sinistra, basata su proposte e progetti frutto di questo ascolto e coinvolgimento; una piattaforma quanto più possibile inclusiva e larga che possa essere sintesi e cassa di risonanza di quelle energie che sono presenti nell’impegno civico sincero e spontaneo, senza percorrere scorciatoie e senza rinnegare una storia lunga di cui dobbiamo solo essere orgogliosi. Solo successivamente, in modo coerente con il metodo, trovare le figure che questo progetto possano rappresentarlo al meglio anche dando un forte segnale di discontinuità col passato.

Oggi più che mai si rende necessario l’obiettivo di costruire uno schieramento aperto e allargato a tutte quelle forze che si riconoscono nei valori del centro sinistra, non potendo più il PD bastare a se stesso, e proprio per questo motivo oltre ad essere generosi occorre trasparenza e partecipazione a questo progetto politico; a questo proposito non dobbiamo escludere il ricorso alle primarie di coalizione come massima espressione di democrazia e volontà di lavorare insieme, per individuare la figura del candidato Presidente.

L’impegno ed il contributo del centro sinistra alto tiberino non mancherà nella costruzione di questo progetto politico nello spirito di solidarietà tra gruppi dirigenti territoriali che ha da sempre ispirato il modo di lavorare di questo territorio.

Michele Bettarelli – Vice Sindaco Città di Castello

Paolo Fratini – Sindaco San Giustino

Letizia Michelini – Sindaco Monte Santa Maria Tiberina

Gianluca Moscioni – Sindaco Lisciano Niccone

Mirco Rinaldi – Sindaco Montone

