Campionato cittadino 2019: si restringe il lotto dei pretendenti. il detentore Riccardo Bonauguri avanti di un punto nei confronti di Massimo Santi e quest’anno c’e’ la novita’ del bonus al torneo BAI

Salvo colpi di coda, si profila una sfida a quattro fra i balestrieri di Sansepolcro per il titolo di campione cittadino 2019. L’attuale detentore, Riccardo Bonauguri, sta difendendo molto bene il collare conquistato nel 2018, anche se il suo primato in classifica è di strettissima misura nei confronti di Massimo Santi e dopo la quarta gara stagionale, disputata lo scorso 6 luglio, si è avvicinato anche Andrea Barculli, grazie all’affermazione che gli ha fruttato i 25 punti previsti, con Bonauguri che ha chiuso al terzo posto. Più staccato, al momento, il veterano Claudio Boncompagni, mentre il presidente della Società Balestrieri biturgense, Gianni Bergamaschi, occupa la quinta posizione a -24. La matematica lascia ancora aperte le porte a qualche pretendente, ma è chiaro che chi sta nelle retrovie sia chiamato a realizzare autentiche prodezze: è rimasta infatti una sola gara, quella di domenica 25 agosto al campo di tiro “Luigi Batti” di Porta del Ponte, ma dapprima vi è una opportunità a mo’ di “bonus” introdotta quest’anno e riguarda i piazzamenti al torneo Bai di sabato 10 agosto a Gubbio. Se nella tenzone individuale dovesse trionfare un balestriere di Sansepolcro, a quest’ultimo andrebbero 12 punti per il campionato cittadino, in caso di secondo posto ne prenderebbe 8 e con un terzo piazzamento 4. Dal quarto posto in giù, non vi saranno punti. Il vincitore, come oramai è tradizione, verrà premiato in occasione del Palio fra i rioni di Porta Romana e Porta Fiorentina, che quest’anno si disputa nella serata di mercoledì 4 settembre in piazza Torre di Berta. Ed ecco la graduatoria dei primi dieci: Riccardo Bonauguri punti 53, Massimo Santi 52, Andrea Barculli 44, Claudio Boncompagni 36, Gianni Bergamaschi 29, Luciano Mazzini 26, Duilio Chimenti 25, Maurizio Alessandrini 24, Dario Casini 22 e Simone Carbonaro 20.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...