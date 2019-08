Si è conclusa lo scorso 28 luglio la mostra “Burri la pittura, irriducibile presenza” Venezia, Fondazione Cini

L’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia ha ospitato dal 10 maggio al 28 luglio la mostra “Burri la pittura, irriducibile presenza”, ampia retrospettiva antologica dedicata ad Alberto Burri, a coronamento di una stagione di grandi celebrazioni dell’artista umbro sia in Italia sia all’estero. La mostra è stata curata da Bruno Corà, Presidente della Fondazione Burri, e organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Burri in collaborazione con Tornabuoni Art e Paola Sapone Mcia. Partner Intesa San Paolo. Co-curatrice del progetto mostra Chiara Sarteanesi. Catalogo Forma Edizioni e Fond. Pal. Albizzini Coll. Burri. Cura editoriale Bruno Corà, Chiara Sarteanesi. Testi di Bruno Corà e Luca Massimo Barbero. Cura dell’immagine e progetto di allestimento Tiziano Sarteanesi, in collaborazione con Christian Beccafichi.

“Burri la pittura, irriducibile presenza” è stato un progetto, concepito appositamente per Venezia, capace di ripercorrere cronologicamente le più significative tappe del percorso del Maestro della “materia” attraverso 50 importanti capolavori provenienti dalle collezioni di tutto il mondo.

