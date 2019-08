Progetto di piazza Burri: mercoledì interdetti a transito e sosta in piazza Garibaldi per le riprese di un documentario

Il progetto di Piazza Burri torna d’attualità con le riprese di un documentario sull’artista commissionato dalla Fondazione Palazzo Albizzini. Le immagini saranno girate dalle ore 6.00 alle ore 8.00 di mercoledì 7 luglio in piazza Garibaldi, mediante l’utilizzo di un drone. Per questo motivo, nella fascia oraria prevista per le riprese il comando della Polizia Municipale ha stabilito mediante apposita ordinanza l’interdizione al transito e alla sosta a tutti i veicoli.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...