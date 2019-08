A Sansepolcro si implementa il servizio di raccolta differenziata: in arrivo i cassonetti per l’organico

Saranno posizionati 90 contenitori su tutto il territorio comunale

In arrivo la raccolta differenziata dei rifiuti organici anche nel comune di Sansepolcro. Da martedì 6 agosto inizieranno i lavori di posizionamento di 90 contenitori per la raccolta dell’organico su tutto il territorio comunale.

I cassonetti, che avranno il coperchio di colore marrone, andranno a completare e potenziare le attuali postazioni di raccolta, dando a tutti i cittadini la possibilità di differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuto: carta e cartone, multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak), indifferenziato e, appunto, organico. Ciò consentirà, in linea con quanto previsto dalle normative vigenti, di recuperare una quantità maggiore di materiale e di incrementare così le percentuali di raccolta differenziata del comune.

Invece di essere smaltito in discarica, il rifiuto organico raccolto separatamente sarà trattato negli impianti di compostaggio, diventando così una preziosa materia da riutilizzare in agricoltura.

Il nuovo metodo di raccolta dell’organico fa parte di quelle attività di riorganizzazione del servizio che l’Amministrazione, assieme al gestore Sei Toscana, sta introducendo progressivamente su tutto il territorio comunale per garantire una gestione dei rifiuti urbani maggiormente efficiente e sostenibile sotto il punto di vista ambientale.

“Il nuovo servizio di raccolta – afferma Gabriele Marconcini, assessore ai Beni Comuni di Sansepolcro – è un intervento strategico che rientra in una riorganizzazione generale della raccolta dei rifiuti nel territorio. Per capire il potenziale di questa novità dobbiamo pensare che la frazione organica dei rifiuti urbani (avanzi di cibo, scarti vegetali, piccole potature) costituisce circa il 30% della produzione totale dei rifiuti. Un dato che dà la dimensione dei margini di miglioramento che ancora possono essere introdotti nella nostra gestione dei rifiuti. Grazie al senso civico dei cittadini, abbiamo fatto molti passi in avanti in termini di quantità di materiali avviati a riciclo. Adesso ci sentiamo pronti per affrontare tutti insieme questa nuova sfida”.

Nei cassonetti dell’organico potranno essere conferiti scarti alimentari, alimenti deteriorati, piccoli ossi, gusci d’uovo, fondi di tè o caffè, fiori, erba secca, fogliame e piccole potature, segatura, ceneri di camino (fredde), shoppers e stoviglie e altro materiale compostabile (come il Mater-Bi®), tappi di sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi di residui organici (anche colorati).

I rifiuti devono essere raccolti all’interno di sacchi biodegradabili ben chiusi.

