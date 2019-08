Ciclismo: team Fortebraccio super tra gli allievi. Vittoria di Condello davanti a Ricci. Nella top ten anche Romolini e Burani

La giornata odierna del Team Fortebraccio è stata caratterizzata dagli ottimi risultati conquistati dagli allievi nel 2° Memorial Giuseppe Donati (valido anche come 1° Trofeo Daniele Bacchettini) che si è svolto a Corvia di Foligno (in provincia di Perugia). La squadra guidata dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori ha infatti dominato la scena conquistando i primi due gradini del podio e piazzando nel complesso 4 corridori tra i migliori dieci. A vincere è stato Damiano Condello che si è imposto in volata davanti al compagno di squadra Riccardo Ricci. A completare la giornata di gloria degli allievi del Team Fortebraccio sono arrivati il 4° posto di Valentino Romolini ed il 7° di Edoardo Burani. Una grande prestazione di squadra impreziosita dalla bella e meritata affermazione ottenuta da Condello.

Domenica senza piazzamenti nella top ten invece per elite – under 23, juniores ed esordienti.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...