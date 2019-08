Degrado stazione Sansepolcro: Casucci (Lega) “Le lettere e i solleciti dell’Assessore Ceccarelli non hanno prodotto risultati. Il suo peso politico è zero”

“ Ai miei atti, sul degrado e stato di abbandono della stazione di Sansepolcro, l’Assessore Ceccarelli ha sempre risposto che si sarebbe mosso nelle sedi opportune. Adesso ci fa sapere di aver inviato lettere e solleciti, significa allora che il suo peso politico è pari a zero visto che non è stato ascoltato dall’ex Fcu e attualmente da Rete ferroviaria italiana subentrata nella gestione della linea -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)– L’Assessore non riesce neppure a stabilire un rapporto di collaborazione con la Regione Umbria, che ha un contratto di servizio con Rfi dipartimento umbro competente sulla stazione di Sansepolcro. Regione Umbria che è amministrata dallo stesso Partito Democratico di cui fa parte Ceccarelli. Per quanto mi riguarda interverrò presso il Ministero dei Trasporti”.

