Atletica: per Faloci convocazione in Nazionale per gli Europei a squadre

Impegno Europeo prima dei Mondiali a Doha, in Qatar, per Giovanni Faloci. Il discobolo tifernate, in forza alla Fiamme Gialle e reduce dall’ennesimo titolo di Campione Italiano, è stato convocato tra i 54 atleti nazionali che voleranno a Bydgoszcz, in Polonia, per sfidarsi, da venerdì 9 a domenica 11 agosto, nei Campionati Europei a squadre 2019.

La competizione ha preso il posto della Coppa Europa, mantenendo però un formato analogo, e l’obiettivo della spedizione azzurra sarà quello di difendere il posto nella massima categoria evitando le cinque retrocessioni (dal prossimo anno il numero delle formazioni diminuirà da dodici ad otto).

Una sfida importante per Faloci che potrà testare una pedana internazionale prima dell’evento, per lui, sicuramente più importante: i Mondiali.

