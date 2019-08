Stazione Sansepolcro, Ceccarelli: “Già contattata Umbria. Casucci si renda utile sollecitando il Ministero”

“Informo il consigliere Casucci – dice – che il caso della stazione di Sansepolcro mi è ben noto e mi sta a cuore. Ho già inviato lettere e solleciti, tuttavia, dato che Casucci siede in consiglio regionale già da quasi 5 anni ed ha già presentato un’interrogazione su questo tema, dovrebbe sapere che su quella stazione è competente RFI Dipartimento umbro ed il contratto di servizio è con la Regione Umbria, con la quale mi sono rapportato per ottenere un intervento”.

“Consiglierei a Casucci – aggiunge – se vuol davvero essere utile per risolvere questa situazione, di sollecitare il Ministero gialloverde al quale ho sempre scritto per conoscenza. Senza sprecare tempo ed energie per attacchi alla Toscana, che su questo tema ha le mani legate. Assicuro a Casucci che se Sansepolcro fosse stata di competenza del mio assessorato, sarebbe stata da anni già inserita nel nostro progetto di recupero e restyling delle piccole stazioni, portato avanti in accordo con Rete Ferroviari Italiana per rendere più fruibili e decorose tutte le stazioni, anche quelle che non rientrano nel progetto Grandi Stazioni delle Ferrovie dello Stato. Sono pienamente convinto che il degrado nelle stazioni vada combattuto e per questo mi sto impegnando in prima linea da molto tempo”.