Tutto pronto per il Pieve Village 2019

Ormai ci siamo! Domenica 4 Agosto inizia ufficialmente la sesta edizione del PIEVE VILLAGE, che per due settimane trasforma l’atmosfera di Pieve Santo Stefano in quella di un villaggio vacanze estivo.

Serate di musica, giochi , la terza edizione del Torneo dei Rioni di giochi da bar e di strada, la baby dance, la ginnastica mattutina in piazza, concerti, serate danzanti e il ritorno in grande stile della sagra del ballo popolare e del tortello Pievano a chiusura della manifestazione il prossimo 14 Agosto.

Partito nel 2014 da un’idea dei due assessori pievani Chiara Venturi e Luca Gradi , il PIEVE VILLAGE è ormai divenuto un appuntamento fisso per l’estate pievana, arricchitosi negli anni con la

co-organizzazione indispensabile della Proloco di Pieve, dell’Associazione la Disperata Gang , assieme ai tanti volontari e all’aiuto dei rioni pievani.

Si parte quindi Domenica 4 Agosto alle 21 con la ormai mitica Baby dance in piazza ed, a seguire, il concerto del gruppo funky UMAGROSO ad animare la piazza.

La sera seguente, lunedi 5 Agosto, sarà la volta del duo comico perugino “I Settecervelli” che torna in piazza a Pieve a grande richiesta.

Poi via via la serata dei giochi gonfiabili il 6 Agosto, i The Colours in concerto il 7 Agosto

Successivamente ci sarà spazio per il torneo dei rioni con il calcio tennis in piazza, lo Street basket, ed il grande gioco dei nove, con 9 personaggi pievani che formuleranno domande ai partecipanti da 9 finestre del palazzo Pretorio, in una serata che si preannuncia all’insegna dell’ironia.

Il 10/8 sarà il turno dei Golden lady, in piazza con la loro musica disco anni 70/80. Domenica 11/8 sarà la volta del comico “Nicola il ventriloquo” proveniente direttamente dalla trasmissione “Tu si que vales” atteso con grande interesse.

Di seguito due serate musicali, il tributo a Franco Califano il 12 e i metropolitan loops il 13, mentre il 14 – come detto – gran finale con la sagra del mitico tortello pievano preparato dalla Proloco con ballo popolare in piazza e la musica dell’Orchestra all’italiana”.

Ricordiamo anche la ginnastica in piazza come risveglio muscolare tutte le mattine alle 8,30 dal 10 al 14 agosto con l’istruttore Manuel Lombardi, poi giochi per i piu’ piccoli nel pomeriggio sempre del 14, baby dance tutte le sere con Costanza e Giulia e molto altro ancora. Tutte le serate saranno presentate come da tradizione dall’inossidabile presentatore pievano Francesco Franceschetti, coadiuvato dalla bellissima Rossana Rossi. Anche quest’anno gli organizzatori si sono dati un obbiettivo sociale con la raccolta fondi, sera per sera, da destinare al restauro dell’Eremo di Cerbaiolo , che sta ritornando a nuova vita grazie a Padre Claudio ed ai tanti volontari pievani che si stanno impegnando in queste settimane.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...