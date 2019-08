E’ sempre più vivace e ricca di appuntamenti l’estate a Montone. Anche questo fine settimana il Borgo ospiterà una serie di proposte culturali e sportive coinvolgenti.

Per gli appassionati di pallavolo dal 2 al 4 agosto in via IV Novembre avrà luogo il secondo torneo di beach volley nel nuovo campetto allestito all’interno del centro storico.

A diffondere le note della grande musica al chiostro di San Francesco, sabato 3 agostoalle 21, nell’ambito della sesta edizione dell’iniziativa Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana, ci penserà la Corale Braccio Fortebraccio, diretta da Stefania Cruciani, con “Stella Splendens in Montone”.

Per gli amanti delle due ruote da non perdere il campionato umbro laziale di Gimkana, organizzato dal Vespa Club di Montone per domenica 4 agosto che vedrà la partenza da piazza del Mercato, alle ore 9.30.

Sempre domenica 4 agosto, in piazza San Francesco, l’associazione Pocket Opera di Gubbio con il progetto lirico “Adoperiamoci per l’opera” presenterà in forma di poketopera “Don Pasquale” di G. Donizetti.

