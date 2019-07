Sansepolcro merita maggiore rispetto! Non è più tollerabile lo stato di abbandono della stazione ferroviaria. Basta con immobilismo e inefficienze”. Il Consigliere Marco Casucci (Lega) torna ad interrogare la Regione

“ La città di Piero della Francesca merita maggiore rispetto! Non è più tollerabile che l’immagine di Sansepolcro venga infangata per colpa di immobilismo e inefficienze. E’ da circa due anni che, con atti, chiedo alla Regione di intervenire contro l’evidente degrado in cui versa la stazione ferroviaria di Sansepolcro. Regione che si è dimostra inerte nei confronti della ex FCU, Ferrovia Centrale Umbra, concessionaria del contratto di servizio. Più volte ho effettuato sopralluoghi con il Segretario della Lega Valtiberina, Valerio Mercati. Adesso anche un noto programma televisivo nazionale si è occupato della stazione definita “fantasma” a causa del totale abbandono documentato da vetri in frantumi, da ciò che rimane della biglietteria, dall’erba alta che in più punti ha nascosto le rotaie. Da troppo tempo il degradato scalo ferroviario biturgense è diventato anche rifugio di clandestini, barboni, tossicodipendenti oltre che campo libero per i vandali -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)– Ho perciò presentato una nuova interrogazione alla Giunta chiedendo di conoscere i termini entro i quali sarà riattivata la stazione di Sansepolcro che raccoglie oltre trentamila utenti della parte toscana della Valtiberina. Studenti, pendolari e turisti continuano a subire quotidiani disagi”.

