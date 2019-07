Consiglio prima della pausa estiva: luci pubbliche, Colorglass e Raffaello, nelle comunicazioni

Si è aperto con un minuto di raccoglimento in memoria del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega il consiglio comunale di Città di Castello nella sua ultima riunione prima della pausa estiva, martedì 30 luglio 2019.

Cologlass. Nelle comunicazioni l’assessore all’Urbanistica Rossella Cestini ha informato l’aula sulla sentenza del Tar dell’Umbria rispetto al contenzioso con Colorglass, che riguarda alcune opere edilizie presenti nello stabilimento di Trestina. “La sentenza è complessa e va approfondita. Lo faremo con i nostri legali e convocheremo una commissione Assetto del territorio per discutere dei temi che la decisione del Tribunale apre con il massimo della trasparenza. C’è un riconoscimento dell’operato del comune che è legittimo”. La consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni su Color Glass ha detto che “la sentenza è una vittoria della legalità e di chi aveva sollevato la problematica strutturale. Dimostra che un anno fa quando dicevamo che non era solo una tettoia ma un manufatto importante avevamo ragione. L’impugnativa di Colorglass è stata rigettata e l’abuso entro 90 giorni dovrà essere demolito. L’azienda potrebbe ricorrere con ulteriori lungaggini. Il punto della situazione è necessario perché l’azienda sta continuando a lavorare secondo il cronoprogramma. E’ in attesa della Conferenza dei servizi, deve essere sottoposta a Via? Quale parere darà al comune su una procedura che va a rilento e non tutela i cittadini, che continuano a rilevare i fumi e gli odori di notte. Lo dicono i trestinesi. Ascoltateli perché hanno molte cose da dirvi. Quali sono i tempi della Commissione? Noi ancora non abbiamo i dati secretati nel 2018 né quelli della centralina Arpa. Dovete renderli pubblici”. Vittorio Vincenti, consigliere di Tiferno Insieme, ha ripetuto che “più che le sentenze sull’abuso io, abitante nei pressi di Colorglass, gradirei sapere non tanto se c’è un abuso edilizio ma cosa abbiamo respirato prima e che cosa respireremo in futuro o il contenuto dell’eventuale parere del Ministero sulla salubrità dell’azienda. Dalla sentenza sembra che tutti abbiamo ragione. Non fate questi giochini. L’assessore deve difendere la posizione del Comune ma il sindaco è responsabile della salute pubblica”. Luciano Tavernelli, consigliere del Pd, ha detto che “l’abuso edilizio di Colorglass è secondario. Il nocciolo è quello che abbiamo affrontato con una mozione sulla compatibilità urbanistica. Ritorniamo al tavolo dove sia possibile finalmente eliminare la parte legale utile solo agli avvocati e risolviamo il problema in maniera politica. C’è stata la proposta di delocalizzazione quando le autorizzazioni fossero state adeguate. Subito dopo Ferragosto anziché scontrarsi nei tribunali le persone possano incontrarsi per conoscere la situazione pregressa e quella attuale per superare l’empasse”. Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, ha detto che “non è un problema di nemici ma di chiarezza sulle posizioni del Comune rispetto a Colorglass. Non può essere fatta passare come ordinaria amministrazione. Apriamo un confronto con la popolazione: per quanto le indagini saranno omissis. Angherie non trasparenza”.

Luce di giorno. Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia, ha detto di avere avuto segnalazione che “le luci della città sono accese anche di giorno. E’ uno spreco di denaro pubblico”. Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha risposto che “le luci sono un test che stiamo facendo nell’ambito dei progetti di efficentamento energetico e dell’illuminazione monumentale. Per alcuni giorni ancora si osserveranno le luci di giorno perché l’azienda opera di giorno. Spiegheremo tutto in una conferenza stampa”. Vittorio Vincenti, consigliere di Tiferno Insieme, ha detto “prima di fare la conferenza stampa sottolineo che stanno installando delle cassette di plastica nel sistema di videosorveglianza che non sono in linea con il decoro urbano”. La videosorveglianza ha detto Secondi che esula da Agenda urbana “ma ripeterò la sua segnalazione”.

Raffaello. Michele Bettarelli, assessore alla Cultura, sul Cinquecentenario di Raffaello ha annunciato che “c’è uno scambio di missive tra Comune, Regione e Comitato e domani, mercoledì 31 luglio, sarò in Pinacoteca per definire i progetti di massima e siamo nelle condizioni, dopo la pausa estiva, di illustrare gli sviluppi in commissione per dare atto degli avanzamenti del percorso, i cui frutti sono molto interessanti”.

