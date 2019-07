Venerdì 2 agosto serata in musica in piazza Matteotti con Patrik Pambianco e Davide Di Luca. Sarà un concerto acustico chitarra e voce, emozionante e da ascoltare con attenzione. Sul palco i due musicisti riproporranno i classici della musica internazionale, dedicando ampio spazio alle sonorità delle canzoni degli U2.

Patrik e Davide si sono conosciuti nel maggio 2016 durante un concerto, dove entrambi erano protagonisti sul palco. Nasce sin da subito un forte feeling artistico: il modo di suonare di Davide si sposa benissimo con la voce di Patrik e così decidono di collaborare artisticamente, creando vari progetti musicali, tra cui un tributo acustico agli U2.

Nel 2017 Patrik e Davide sono stati protagonisti di un indimenticabile esperienza televisiva in prima serata su Canale 5 nel corso del seguitissimo talent show “Tu si que vales”, riscuotendo consensi in tutta Italia. Il video della loro esibizione è diventato virale, ottenendo milioni di visualizzazioni sui social.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30.

Patrik Pambianco nasce ad Ancona nel 1984 e fin dai primi anni di vita mostra una evidente passione ed amore per la musica. Dopo le prime esperienze avute in età giovanissima comincia all’età di 16 anni ad esibirsi in serate di pianobar nei ristoranti che ben presto diventeranno concerti in piazza sempre più importanti. Attualmente è il frontman della rock band FLEMT ed è impegnato in un progetto discografico che lo ha reso protagonista di svariati concerti negli Stati Uniti, per la precisione a New York, Chicago, Philadelphia, Coney Island, Miami, Milwaukee e Gadsden.

Davide Di Luca nasce a Torre del Greco nel 1988. Si diploma al CPM di Milano in chitarra. E’ insegnante e chitarrista di alto livello, con all’attivo centinaia di concerti in tutta Italia e all’ estero. Condivide negli anni il palco con artisti del calibro di Michele Zarrillo, Marco Morandi, Bianca Atzei e Francesca Michielin. Vanta una collaborazione artistica in studio di registrazione con Howie B, produttore degli U2.

