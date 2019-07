Pallavolo Città di Castello serie C/F: ufficiale dall’Arezzo Elena Alverini

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile riporta nel proprio roster l’atleta aretina Elena Alivernini (1999) che giovanissima aveva già giocato con la formazione tifernate nell’anno 1994/95 sempre in serie C; un nuovo innesto che andrà a rafforzare il ruolo di schiacciatore/ricevitore e dare maggior peso in attacco. Elena nelle ultime stagioni ha giocato in terra Toscana, prima con la formazione del Tegoleto e poi con il Montevarchi; tornare a giocare con la società biancorossa è motivo di orgoglio e voglia di rimettersi in gioco in un torneo importante come quello regionale Umbro sempre competitivo e di buona qualità con maggiore esperienza ed una crescita atletica e tecnica maturata in questi ultimi anni; questa è stata la prima esternazione che l’atleta ha effettuato dopo la conclusione dell’accordo nella sede del Città di Castello pallavolo, al Pala Andrea Joan, con i vertici societari.

