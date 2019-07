Ciclismo: Team Fortebraccio, buoni risultati nelle gare dell’ultimo week end

Le formazioni giovanili del Team Fortebraccio si sono ben comportate nelle gare disputate in questo fine settimana. A rendere positivo il bottino due piazzamenti sul podio: quello conquistato da Yaroslav Parashlhak nella categoria elite e under 23 (valso al corridore ucraino il titolo di Campione Umbro su strada under 23) e quello centrato da Tommaso Brunori tra gli esordienti.

Brillante prestazione per gli elite ed under 23 nel 42° Trofeo Tosco-Umbro che si è corso a Lippiano (nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, provincia di Perugia) nel pomeriggio di ieri. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli ha infatti conquistato un ottimo 3° posto con Yaroslav Parashlhak che è giunto al traguardo a 20” dal tandem di testa. Con questo bel piazzamento il giovane ciclista del Team Fortebraccio si è laureato Campione Umbro su strada tra gli under 23. Da segnalare anche il 4° posto ottenuto da Michele Corradini.

La squadra guidata da Locatelli tornerà in gara martedì 30 luglio nell’11° Gran Premio Polverini Arredamenti che si svolgerà dalle 19:00 a Levane (provincia di Arezzo). Presenti alla competizione Michele Corradini, Paolo Fantasia, Alessandro Cuccagna, Andrea Dagostino, Alessio Gasparini ed Edoardo Corridori.

Altro piazzamento sul podio per la categoria esordienti. La compagine guidata dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori ha infatti conquistato un brillante 3° posto assoluto con Tommaso Brunori nel 13° Trofeo Barbara Parrucchiera che si è svolto nella giornata di oggi a Ponticino (in provincia di Arezzo). In questa gara da segnalare anche l’8° posto di categoria, per ciò che concerne gli atleti al primo anno, di Alessandro Carbè.

Per gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori da segnalare il 5° posto centrato da Damiano Condello nel 2° Trofeo in Memoria dei Soci Fondatori che si è svolto oggi a Ponticino (in provincia di Arezzo).

