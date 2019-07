Verso le regionali: PRC Città di Castello “all’Umbria serve una svolta. Un patto sociale popolare e antifascista:

“Sulla vicenda Muzzi Betti pretendo chiarezza. I dati di cui sono in possesso certificano un buco di bilancio di dimensioni importanti, parliamo di soldi pubblici, quindi niente sconti, vado fino in fondo. Sul lascito Mariani la linea di Forza Italia è chiara e trasparente, a nostro avvisto stanno venendo meno le intenzioni di chi, con […]

Altra giornata importante, per la Città di Castello sportiva. Questa mattina, nella sala del consiglio comunale, la presentazione della Tiferno Accademy, il settore giovanile della Tiferno Castello. Un altro tassello importante, per una realtà la Tiferno 1919 che intende, nel giro di poche stagioni, riportare il calcio tifernate, ad alti livelli. Noi ne abbiamo parlato […]

“Nulla di personale, sul caso Coingas Mauro Cornioli deve riferire in Consiglio Comunale. Questo silenzio non giova a nessuno, è indispensabile capire le dinamiche e sopratutto quali sono gli equilibri politici. Le parole di Ghinelli lasciano poco spazio ad interpretazioni, del resto il Comune di Sansepolcro è socio di Coingas e il Sindaco Cornioli partecipa […]

“L’ultima trovata, quella del cambio del senso unico unico in via Gubbio a San Giustino, è l’ennesima dimostrazione di quanto l’Amministrazione Fratini, non abbia un progetto serio, in merito alle criticità che coinvolgono la viabilità del nostro comprensorio. Si fanno prove, senza capire bene quali disagi si creano a cittadini e imprese. Mi attiverò per […]

L’ultima creazione dell’artista sangiustinese, Gino Pigolotti, verrà esposta in Russia. Pigolotti, vede quindi crescere la sua notorietà, anche fuori dai confini nazionali. Un riconoscimento importante, per un artista che ci mette cuore, passione e impegno, l’ultima creazione difatti, ha impegnato il Pigoloti per oltre un anno.