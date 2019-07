Festa alla RSA di Anghiari: concerto della Southbank Sinfonia e inaugurazione giardino terapeutico

Il parco della Residenza Sanitaria di Anghiari ha ospitato domenica 21 luglio uno dei Concerti della Southbank Sinfonia, in occasione dell’edizione 2019 dell’Anghiari Festival.

Un pomeriggio di musica che ha allietato gli ospiti della residenza nella splendida cornice del parco che è stato oggetto di riqualificazione al fine di rendere maggiormente fruibile l’area per gli ospiti della residenza. Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Anghiari con l’assessore Angela Cimbolini in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

All’interno del parco è stato allestito il giardino terapeutico con la creazione di un percorso che ha visto la messa a dimora di piante e fiori i cui colori e profumi sono di stimolo ai sensi e alla funzionalità rilassante dell’anziano. Nel percorso lungo il giardino sono stati installati pannelli per la riabilitazione motoria e l’interazione musicale e vasche per l’orto–terapia al fine di rendere la frequentazione del giardino, una vera e propria “terapia non farmacologica” per l’anziano.

Tutto il parco è stato oggetto di interventi di manutenzione con la ripulitura dei tavoli e delle panchine esistenti. Anche il gazebo è stato risistemato e proprio dal suo interno si è sprigionata la splendida musica della Southbank Sinfonia alla quale va il nostro ringraziamento per il piacevole pomeriggio dedicato agli ospiti della residenza.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che hanno contributo al progetto: Misericordia di Anghiari, Azienda Ecosanit, Azienda Busatti e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.