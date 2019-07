Volley mercato: Trestina volley, ufficiale Giada Marinangeli

Altro acquisto della “Piccini Paolo Spa” per la prossima stagione in serie C: è Giada Mariangeli, classe 97, che andrà a rafforzare il reparto di schiacciatori-ricevitori del sestetto di coach Rossi.

Giada ha iniziato a giocare a volley all’etá di 6 anni con la Pallavolo Sansepolcro, trascorrendoci tutte le giovanili e in serie D con il ruolo di attaccante-ricevitore. Nella stagione 2014/2015 è passata a Sangiustino per disputare il campionato di serie D, e in quella successiva è entrata a far parte del roaster di serie B1, dove è rimasta per 4 stagioni consecutive e dove ha esordito sempre con il ruolo di banda. Nell’annata 2015/2016 passa al ruolo di libero disputando il campionato da titolare, tralasciando poi la stagione successiva causa lavoro! “Quest’anno mi rimetto in gioco col Trestina volley tornando alle “origini” e affrontando un campionato e una categoria per me completamente nuova” – esordisce Giada – “ho scelto questa società perchè a primo impatto mi è sembrata una realtà molto bella, una società con tanta voglia di fare e crescere, e un gruppo con tanta grinta, unito e con tanta voglia di raggiungere obiettivi sempre migliori! Sono contenta di ricominciare con loro perché il progetto del quale mi ha parlato Nicola, il ds, è molto interessante e la voglia di crescere e confrontarmi con una realtà nuova ce n’è veramente tanta”.

Il Presidente, il Direttore Sportivo, i Dirigenti e tutto lo staff della “Piccini Paolo Spa” danno il benvenuto a Giada e le fanno il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.

