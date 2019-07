Confguide: proseguono le iniziative a Sansepolcro

Sabato 27 luglio alle ore 15 le guide di Confcommercio condurranno i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale del Borgo. La prima tappa toccherà la sede della Società Balestrieri di Sansepolcro in via della Fonte, custodi della tradizione del Palio della Balestra. A seguire un viaggio alla scoperta della Casermarcheologica di via Aggiunti. Il ritrovo è fissato all’Ufficio Turistico di via Matteotti.

Per maggior info contattare lo 0575 740536

Dopo la prima tappa, prosegue l’iniziativa Dentro Sansepolcro, il tour a cura delle guide turistiche di Confcommercio alla scoperta della città di Piero.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sansepolcro, Caserma Archeologica e Ufficio Turistico, sabato 27 luglio sarà caratterizzata dalla visita di due luoghi tra i più caratteristici del Borgo.

La prima tappa toccherà la sede della Società Balestrieri di Sansepolcro in via della Fonte, l’antico sodalizio che fonda le sue radici nel rinascimento toscano e porta avanti la lunga tradizione del Palio della Balestra, singolar tenzone in cui si affrontano i balestrieri della città di Sansepolcro contro gli amici-rivali della città di Gubbio.

La seconda, invece, sarà un’immersione nella Casermarcheologica, lo straordinario incubatore di arte situato in via Aggiunti che ospita le più importanti mostre del territorio, oltre a spettacoli, concerti e forme d’arte di ogni genere.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 all’Ufficio Turistico di via Matteotti: da lì le guide di Confcommercio condurranno i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale del Borgo, offrendo informazioni, racconti e aneddoti sui principali monumenti.

Le prossime tappe vedranno le visite all’archivio vescovile e al museo del merletto (3 agosto), al Museo della resistenza e al campanile del duomo (10 agosto), nuovamente alla sede balestrieri e al Museo del merletto (17 agosto), alla Casermarcheologica e al Cesq (24 agosto) e infine al museo della resistenza e al campanile del duomo (31 agosto).

Il costo è di 5 euro per gli adulti e gratuito per i ragazzi fino ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico della Valtiberina Toscana, 0575 740536, www.valtiberinaintoscana.it

