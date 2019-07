Volley mercato serie B/M: San Giustino, ufficiale la conferma di Rinaldo Conti

Quest’anno la parola “estate” per la Pallavolo San Giustino significa un momento di duro lavoro per cercare di migliorare il proprio operato. Dopo un periodo di silenzio, e qualche indiscrezione uscita, la società inizia a svelare il suo roster.

La prossima stagione non sarà solo ricca di novità, ma piena anche di conferme che hanno fortemente convinto nella stagione precedente. È per questo che la Pallavolo San Giustino ci svela il suo primo giocatore: Rinaldo Conti.

Lo schiacciatore, classe 1993, si è contraddistinto nella stagione precedente per le sue capacità e per la sua sete di vittoria. È con grande orgoglio che la società conferma l’ingaggio.

Rinaldo Conti ha così commentato: “Durante la passata stagione, nonostante fosse il primo anno per la società, sono stati raggiunti dei buonissimi obiettivi sia dentro che fuori il campo. Ho voluto fermamente continuare il mio percorso a San Giustino, convinto del progetto proposto dal DS Maric: è stata allestita un’ottima squadra andando a migliorare qualche reparto per raggiungere grandi obiettivi. Sono certo che faremo divertire, gioire e perché no, anche soffrire i sempre più numerosi tifosi che ci hanno seguito già quest’anno! Ci vediamo a fine agosto per l’inizio della preparazione!”

