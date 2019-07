Trestina volley serie c femminile: “Piccini Paolo spa” main sponsor

Parallelamente alla campagna acquisti, il direttore sportivo Nicola Mattei rinnova anche un importante collaborazione, quella con “Piccini Paolo Spa”, azienda leader nel settore carburanti e combustibili in Toscana e Umbria per la distribuzione e vendita di GPL da riscaldamento; la Squadra femminile che affronterà il campionato di serie C prenderà quindi il nome “PICCINI PAOLO SPA”.

Piccini Paolo Spa è presente dal 1968 nel settore dei carburanti e combustibili liquidi e gassosi, con un riconosciuto know-how conquistato in 50 anni di esperienza e con continui investimenti in capitale umano e tecnologico. L’elevata esperienza del personale specializzato nel settore garantisce lo svolgimento in sicurezza di tutte le fasi di manipolazione del gas naturale, che si possono riassumere in decompressione, misura, compressione, stoccaggio, trasporto.

L’azienda progetta e costruisce tutti i supporti atti alla fornitura e alla conservazione in deposito di metano e biometano, offrendo la possibilità di personalizzazione per soddisfare le specifiche esigenze del Cliente. Sicurezza e Qualità sono le priorità aziendali. Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e BH OHSAS 18001 sono infatti al centro di ogni processo e servizio.

Piccini Paolo gestisce tutti gli aspetti inerenti il mondo del Gas Naturale. Ogni fase del servizio, ogni fornitura, ogni attrezzatura viene svolta da personale qualificato con affidabilità, sicurezza e professionalità.

“Abbiamo sposato la causa della “Pallavolo Trestina” perchè anche noi siamo convinti dell’importanza di far crescere i giovani nell’ambito sportivo, in particolar modo negli sport di squadra, per questo motivo c’è stata subito sinergia e voglia di collaborazione in questo prezioso progetto”.

Un ringraziamento da parte della Società e di tutto lo staff del Trestina Volley alla Ditta “Piccini Paolo Spa”, in particolare alla Sig.ra Piccini Antonella, per questa rinnovata e preziosa sinergia, nonchè per la fiducia e il sostegno per la futura stagione 2019-2020.

