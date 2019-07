Tari per gli agriturismi, Lega Citta’ di Castello: “la maggioranza prenda spunto da Umbertide”

“Tari per gli agriturismi, il Comune di Città di Castello prenda esempio dall’amministrazione a trazione Lega di Umbertide” . Con una nota la Lega tifernate sottolinea quanto di buono è stato fatto dai colleghi umbertidesi e auspicano che anche l’amministrazione tifernate possa adattarsi. “Il Comune di Umbertide già si è adeguato alla differenziazione della tariffa rifiuti di alberghi e agriturismi inserendo parametri migliorativi per questi ultimi. Prendiamo atto che sia il Pd con Minciotti, Domenichini, Tavernelli e Massetti e il consigliere Andrea Lignani Marchesani (FDI) giudichino, le proposte messe in atto dalla Lega un’ottima iniziativa . Questo evidenzia il fatto di come un’amministrazione a guida Lega si adegui in tempi rapidi, come in questo caso, ad una sentenza del Consiglio di Stato, per favorire le attività del proprio territorio”.

