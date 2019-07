Sansepolcro, domani sera ai Giardini di Piero il concerto della Southbank Sinfonia

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la grande musica nell’estate al Borgo. Mercoledì 24 luglio alle 21:00, ai Giardini di Piero della Francesca, è in programma il Concerto Sinfonico della Southbank Sinfonia di Londra. Lo spettacolo, diretto da Simon Over con la partecipazione di Erika Curbelo alla tromba, vedrà l’esecuzione di brani di Joseph Haydn e Nicholas O’Neill assieme al Coro Festival Anghiari.

Come di consueto, l’evento rientra nel calendario 2019 dell’Anghiari Festival, la rassegna musicale estiva in programma dal 20 al 26 luglio nel territorio anghiarese e non solo, che quest’anno vede la partecipazione di varie compagnie, tra cui la Southbank Sinfonia. Questa orchestra originaria di Londra rappresenta per i musicisti di tutto il mondo un vero e proprio trampolino di lancio verso l’attività professionale.

L’appuntamento nella città di Piero è organizzato dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con la Pro Loco Anghiari e l’associazione Amici della Musica.