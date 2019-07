Pallavolo serie B maschile: lo staff al completo, a giorni i primi acquisti

Ci siamo. Dopo la presentazione del nuovo asset societario, la Pallavolo San Giustino è lieta di annunciare a tutti i suoi tifosi e sostenitori il lavoro svolto dal Ds Goran Maric che durante il periodo estivo di Volley mercato non si è mai fermato. Ad oggi, il roster di giocatori che affronterà la serie B maschile è di fatto completato e, nei giorni a venire, verranno comunicati i nuovi acquisti e i giocatori riconfermati, protagonisti della scorsa stagione. I tempi sono maturi per esporre lo staff tecnico che condurrà la squadra verso gli obbiettivi importanti che la società di prefigge.

Enzo Sideri, come anticipato durante la presentazione, sarà nuovamente alla guida della Pallavolo San Giustino, uno dei migliori allenatori per la crescita dei giovani atleti presenti nel roster. Senza alcun dubbio una conferma importante, che garantisce continuità ed avvalora il progetto sangiustinese di ricerca di successi in campo.

Novità per il ruolo di secondo allenatore che da quest’anno verrà ricoperto da Augusto Barrese, giovane tecnico tifernate messosi in mostra con le giovanili del Città di Castello. L’head coach Sideri, esempio di serietà e costanza, potrà contare su Barrese anche come scoutman, figura necessaria per preparare al meglio un campionato di vertice.

I muscoli dei nostri atleti verranno preparati e fortificati da Gianluca Carboni, anche lui al secondo anno in altotevere. Per quanto riguarda il recupero e la Fisioterapia, ringraziamo Enrico Zangarelli per il lavoro svolto nella passata stagione e diamo il benvenuto a Lucia Pigliapoco che, coordinata dal Dott. Luca Neri, si occuperà della ripresa dei nostri beniamini.

Lo staff è ulteriormente rafforzato e rinnovato, grazie all’ingresso di due nuove figure professionali, pronte a garantire supporto alla squadra in diversi ambiti: Alessandra Gallai, Psicologa dello sport, seguirà il team come mental coach e Giulia Carletti, Biologa Nutrizionista, sosterrà i nostri atleti conferendo loro un corretto programma alimentare.

Un organico, quello della Pallavolo San Giustino, che non vuole lasciare nulla al caso, preparandosi a vivere una stagione da protagonista nel girone D di Serie B maschile. Quest’anno si confronterà con squadre Liguri, Emiliane e Toscane, oltre ad affrontare due derby contro i team del perugino.

In copertina abbiamo il piacere di mostrare il nostro logo, leggermente rivisitato per mettere in risalto un simbolo per noi importantissimo: il Castello Bufalini.